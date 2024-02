Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Natanticu nu este foarte incantat cand se apropie Valentine’s Day. Actorul de comedie a precizat ca soția sa, Eliza, este mereu dornica sa primeasca multe cadouri din partea lui.Cel de-al 16-lea sezon „iUmor – Alege comedia” va avea premiera duminica aceasta, de la 21:00, la Antena 1 si pe AntenaPLAY…

- Zeci de tineri au decis, anul acesta, sa devina mesagerii dragostei sau ai prieteniei, de Valentine’s Day. S-au organizat in opt licee din Timișoara și au provocat pe colegii lor de clasa și de școala sa puna pe hartie vorbe frumoase, poezii, declarații de dragoste, care mai apoi sa mearga catre o anumita…

- Ramona Olaru a venit cu doza de energie și umor la Neatza cu Razvan și Dani. Asistenta TV are grija de starea de spirit a tuturor, motiv pentru care și de aceasta data a starnit hohote de ras. Iata ce ironie a facut la adresa barbaților, de Ziua Indragostiților.

- In fiecare an, la data de 14 februarie, are loc o sarbatoare extrem de apreciata de oamenii din intreaga lume. Este vorba despre Sfantul Valentin, ziua cand se celebreaza iubirea. In aceasta zi speciala exista nenumarate superstitii pe care indragostitii nu le stiu. Iata ce cadouri sa nu oferim niciodata…

- Maine este 14 februarie, Ziua Indragostiților, iar pentru aceasta zi extrem de speciale venim in ajutorul tau cu 7 idei de cadouri last-minute. Așa vei impresiona și cea mai pretențioasa iubita de Valentine's Day. Iata ce daruri sa-i faci partenerei tale de viața!

- Ce semnifica ziua de Valentine’s Day. Ce s-a intamplat, de fapt, pe 14 februarie. Știm ca ziua de 14 februarie este Ziua Indragostiților. Cum a aparut insa aceasta sarbatoare? Adevarul este ca romanii o serbeaza de ceva timp, insa in alte state era celebra cu decenii in urma. In Romania, Valentine’s…

- Lidia Fecioru a dezvaluit in ce luni ale anului sunt tentați oamenii sa fi infideli. Ce a spus bioenergoterapeutul despre inșelat. La ce aspecte trebuie sa fie atenți oamenii cand vine vorba de relație.

- In ciuda tradiției care spune ca Dragobetele e Ziua Indragostiților la romani, Valentine’s Day a devenit din ce in ce mai popular in ultimii ani. Cuplurile se pregatesc din timp, luand cadouri, facand rezervari la restaurant sau planificand excursii, iar cei care și-au gasit sufletul pereche, se logodesc.…