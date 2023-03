Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea - Dortmund, meci contand pentru mansa a doua a optimilor de finala din Liga Campionilor, este programat, marti, 7 martie, de la ora 22:00, pe Stamford Bridge din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Borussia Dortmund a egalat recordul de succese la rand ale clubului in Bundesliga (8), vechi de 11 ani, și impart primul loc cu Bayern. In Liga Campionilor, au cinci partide fara eșec. Chelsea - Borussia Dortmund se joaca marți, 7 martie, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport…

- Eintracht Frankfurt și Napoli se vor duela azi, de la ora 22:00, in turul optimilor Champions League, iar autoritațile din Germania sunt in alerta. Eintracht Frankfurt - Napoli se joaca de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 2, DigiSport 2 și Orange Sport 2.Returul…

- Și in a 2-a zi din 2023 cu partide din Champions League avem parte de jocuri extrem de interesante. Meciul zilei se disputa la Dortmund intre Borussia și Chelsea, iar nemții au cea mai mare cota din lume la Mozzart Bet! Borussia Dortmund - Chelsea (ora 22:00) cota 2.55 Chelsea a facut o mulțime de transferuri,…

- Borussia Dortmund - Chelsea, meci contand pentru prima mansa a optimilor de finala din UEFA Champions League, este programat, miercuri, 15 februarie, de la ora 22:00, pe Signal Iduna Park, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- Jose Dinis Aveiro, tatal lui Cristiano Ronaldo, a murit in 2005 din cauza unor probleme la ficat, cauzate de alcool, insa cu puțin timp inainte sa se stinga i-a prezis fiului sau un lucru care s-a adeverit intre timp. Fost veteran de razboi, care a fost staționat in Mozambic și Angola, tatal lui Ronaldo…

- Zvonurile privind interesul clubului Real Madrid pentru Jude Bellingham (Borussia Dortmund) nu inceteaza sa circule, ultimul dintre ele venind din Germania, unde postul de televiziune Sky anunta ca spaniolii sunt dispusi sa ofere suma de 100 de milioane de euro plus fotbalistul francez Eduardo Camavinga…

- Manchester United i-a luat fața lui Liverpool și e pe cale sa-l aduca pe Enzo Fernandez și dispusa sa plateasca integral clauza acestuia, in valoare de 106 milioane de lire sterline, noteaza metro.co.uk. Internaționalul argentinian a devenit unul dintre cei mai buni mijlocași tineri din fotbal dupa…