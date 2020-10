Stiri pe aceeasi tema

- ​​Nou-promovata Cadiz a reușit surpriza zilei în fotbalul european. Formația antrenata de Alvaro Cervera s-a impus (1-0) pe terenul celor de la Real Madrid. În urma acestui rezultat, cele doua echipe se afla la egalitate de puncte în fruntea clasamentului (câte zece puncte, însa…

- Barcelona a facut primul pas greșit din actualul sezon din LaLiga, catalanii remizând pe propriul teren (1-1) cu Sevilla. Confruntarea a facut parte din runda cu numarul cinci.Luuk De Jong a deschis scorul pentru oaspeți, iar Coutinho a stabilit scorul final înca din minutul 10. S-au…

- Formatia FC Barcelona a remizat, duminica seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FC Sevilla, intr-un meci din etapa a cincea a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.Golurile au fost inscrise in primele zece minute: Coutinho ’10 / De Jong ‘8 Citește și: Semnal in Europa: Cehia…

- Formatia Cadiz a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Athletic Bilbao, intr-un meci din etapa a patra a campionatului Spaniei, in care a avut doi jucatori eliminati, anunța news.ro.Golul a fost marcat de Unai Lopez de la gazde, in minutul 57, in propria poarta. De…

- La finalul celor 90 de minute, scorul a fost egal, 1-1. Pentru Bayern Munchen au marcat Goretzka '34 si Javi Martinez '104, iar pentru FC Sevilla a punctat Ocampos '13 (penalti). FC Sevilla a deschis scorul in minutul 13, prin Ocampos, care a transformat o lovitura de la 11 metri acordata dupa un fault…

- Celta Vigo a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa Valencia, in etapa a II-a a campionatului spaniol de fotbal LaLiga.Iago Aspas a marcat golurile gazdelor, in minutele 13 si 57, iar Maximiliano Gomez a inscris pentru Valencia, in minutul 46, potrivit news.ro.…

- ​Javier Tebas, președintele Ligii de fotbal din Spania - LaLiga, a discutat cu presa despre mai multe subiecte importante din aceasta perioada. Nu a fost ocolita nici întrebarea care este pe buzele tuturor suporterilor iberici: când vor putea reveni pe stadioane?Tebas a indicat ca revenirea…

- FC Sevilla a caștigat un nou trofeu de Europa League, dupa ce a invins-o pe si Internazionale Milano in finala. La pauza a fost egal, 2-2, dar un autogol a decis soarta meciului.Pentru Inter au marcat Lukaku '5 (penalti) si Godin '36. Golurile echipei andaluze au fost inscrise de De Jong,…