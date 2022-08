Reactorul NuScale a trecut şi ultimul test în faţa reglementatorului american Reactorul de tip NuScale a trecut si ultimul test in fata reglementatorului american si practic va fi primul reactor modular mic din lume autorizat complet, inclusiv din punct de vedere al sigurantei in exploatare, astfel ca Romania va avea acces la cea mai noua tehnologie, a anuntat miercuri ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Astazi a venit o veste buna de peste Ocean. Reactorul de tip NuScale a trecut si ultimul test in fata reglementatorului american si practic va fi primul reactor modular mic din lume autorizat complet, inclusiv din punct de vedere al sigurantei in exploatare. Practic, Romania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

