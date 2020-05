Reacții dure ale liderilor UDMR Satu Mare la adresa președintelui Klaus Iohannis Intervenția președintelui Klaus Iohannis privind proiectul legislativ cu privire la autonomia așa zisului ținut secuiesc a iscat reacții dure din partea liderilor UDMR Satu Mare. Fiecare dintre aceștia critica reacția președintelui Romaniei pentru ca nu le-a fost aprobat proiectul, proiect care contravine Constituției. Romania este stat unitar, suveran, indivizibil și independent scrie in chiar primul articol al Constituției. Forma de guvernamant este republica. Mai lipsit de barbație, președintele UDMR Carei care este și primar, a evitat sa iși exprime direct poziția și i-a lasat pe cei doi… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

