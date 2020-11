Stiri pe aceeasi tema

- Numerosi lideri internationali, ai Uniunii Europene si ai NATO au adresat sambata mesaje de felicitare presedintelui ales al SUA, Joe Biden, dupa victoria acestuia in fata presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump, la alegerile din 3 noiembrie, transmit agentiile internationale de presa.Citește…

- Numerosi lideri internationali, ai Uniunii Europene si ai NATO au adresat sambata mesaje de felicitare presedintelui ales al SUA, Joe Biden, dupa victoria acestuia in fata presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump, la alegerile din 3 noiembrie, transmit agentiile internationale de presa.…

- Mii de americani au ieșit pe strazi in New York, Washington, Philadelphia. Atlanta și in alte orașe, dupa ce outlet-urile media au anunțat victoria lui Joe Biden in alegerile pentru președinția SUA.

- Echipa de campanie a lui Donald Trump face eforturi pentru a cere renumararea voturilor in Wisconsin și pentru a suspenda numaratoarea din Michigan și Pennsylvania, in vreme ce așteapta insa continuarea procesului de numarare din Nevada, dar și din Arizona, unde insista ca statul a fost atribuit in…

- In mod cu totul neobișnuit pentru o seara a alegerilor, Joe Biden a ieșit in fața presei cu un scurt discurs menit sa blocheze planul lui Donald Trump de a-și anunța victoria in alegeri inainte de finalizarea numararii tuturor voturilor. „Suntem pe cale sa caștigam, pastrați-va credința!”, a spus Biden.

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, republicanul Donald Trump, a promis marti ca nu isi va proclama prematur victoria in fata contracandidatului democrat, Joe Biden, transmite dpa.'Cred ca vom avea victoria. Dar numai cand e victorie. Nu e nevoie sa ne jucam', a raspuns Trump la emisiunea…

- Contracandidatul lui Trump, Joe Biden, a spus ca el și soția sa „ii trimit toate gandurile bune” lui Donald Trump și primei doamne Melania, dorindu-le o „recuperare rapida”, scrie CNN.Candidatul democrat se alatura unei serii de lideri și politicieni mondiali care au trimis mesaje de susținere cuplului…

- Președintele american, Donald Trump, are coronavirus. Liderul american și prima doamna, Melania Trump, au fost testați pozitiv la COVID-19, la doar cateva ore dupa ce o consiliera a președintelui a fost confirmata ka fiind infectata.