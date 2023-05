Reactie incredibila din partea FRF, dupa ce Istvan Kovacs si Hategan nu au fost delegati la Farul – FCSB. Andrei Vochin, consilierul presedintelui Razvan Burleanu, a avut un comentariu ironic in momentul in care a fost intrebat de ce nu au fost delegati Istvan Kovacs si Ovidiu Hategan, ultimul in camera VAR, la derby-ul care […] The post Reactie incredibila din partea FRF, dupa ce Istvan Kovacs si Hategan nu au fost delegati la Farul – FCSB: „Poti trimite 2 debutanti la un asemenea meci?” appeared first on Antena Sport .