- Sepsi - Farul 0-1. Gica Hagi, managerul constanțenilor, crede ca echipa lui a caștigat cu noroc. Unicul gol al meciului a fost marcat de Grameni in minutul 87. Hagi a fost nemulțumit de jocul echipei lui și crede ca Sepsi ar fi meritat mai mult. Gica Hagi, nemulțumit dupa Sepsi - Farul „Am dat peste…

- Dinamo și Oțelul iși dau intalnire duminica seara, de la ora 20:00, intr-un nou episod de Superliga. „Cainii” sunt mai optimiști dupa victoria cu Farul, campioana en titre, in timp ce Dorinel Munteanu inca mai trage speranța la play-off. Meciul este audio și liveTEXT pe GSP. ...

- FCSB – Farul a fost picatura care a umplut paharul. Am avut parte de o etapa jalnica in ceea ce privește arbitrajul. Dupa ce frații Kovacs au distrus, rand pe rand, meciurile Sepsi – CSU Craiova și Voluntari – Hermannstadt, Horațiu Feșnic, impreuna cu echipa din camera VAR, au reușit sa faca circ pe…

- Universitatea Craiova a oferit o prima reacție dupa gafele lui Istvan Kovacs din meciul caștigat cu Sepsi, scor 3-1. Oltenii l-au atacat pe Attila Hadnagy, directorul general de la Sepsi, care a condamnat greșelile lui Kovacs la GSP Live. De asemenea, Craiova susține ca e cea mai dezavantajata echipa…

- Sepsi - Universitatea Craiova 1-3. Bernd Storck, antrenorul covasnenilor, a comentat arbitrajul dezastruos al lui Istvan Kovacs, notat cu 1 in caseta GSP. Kovacs le-a refuzat doua penalty-uri celor de la Sepsi, lucrur acuzat și de antrenorul german. Bern Storck a rabufnit la adresa lui Istvan Kovacs,…

- Elias Charalambous a susținut o conferința de presa și a prefațat meciul cu Farul. FCSB – Farul se joaca luni, de la ora 20:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSport Antrenorul cipriot a spus ca se așteapta la un meci greu și a avut o reacție amuzanta cand a aflat…

- Prima reactie a lui Gigi Becali, dupa ce a cantat si dansat la cununia lui Ianis Hagi. Becali a facut show la cununia fiului lui Gica Hagi. Gigi Becali a cantat pentru Ianis Hagi si a aruncat cu banii in stanga si in dreapta pe dedicatii. Desi anuntase ca nu mai merge la astfel de […] The post Prima…

- Antrenor și patron la Farul, Gica Hagi a dezvaluit ce salariu și-a pus: „500 de euro, da, atat e salariul! Eu am bonusuri, doar bonusuri. E o anomalie care trebuie reglata și ea in viitorul apropiat. Nu poți sa fii și proprietar, și manager”. ...