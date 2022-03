Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat vineri dupa ce Profit.ro a informat ca un grup de lucru creat de Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) , la care s-a alaturat și Guvernul Romaniei, impreuna cu CNA și mai multe ONG-uri, pregatește o platforma informatica, ce va scana presa online, dar…

- Un barbat care se plimba liniștit in momentul in care s-a trezit ca mașina lui a fost strivita de un tanc rusesc a oferit o prima reacție, dupa ce a supraviețuit miraculos. Cum le-a mulțumit ucraineanul celor ce au sarit in ajutorul lui și datorita carora a scapat cu viața.

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, i-a propus, telefonic, presedintelui rus, Vladimir Putin, sa medieze pentru a se pune capat razboiului din Ucraina, a informat joi agentia oficiala de presa saudita SPA, citata AFP și preluata de Agerpres.

- „Se impune creșterea procentului din PIB de la 2 la 2,5% pentru aparare” Presedintele Klaus Iohannis a anuntat infiintarea, pe teritoriul Romaniei, a unui „hub” pentru donatiile catre Ucraina. „In ceea ce priveste contributia Romaniei la efortul comunitatii internationale de sprijinire a Ucrainei, am…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunța intr-o posate pe Twitter, ca a cerut, in discutia cu presedintele Consiliului National al Austriei, Wolfang Sobotka, ca Uniunea Europeana sa instutie un mecanism de asistenta pentru statele care se invecineaza cu Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi…

- China face apel la calm dupa ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat comandamentului militar sa puna forțele de descurajare nucleara in stare de alerta maxima, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca invadarea Ucrainei este un act ilegal de agresiune, contrar principiilor dreptului internațional, și ca Romania este pregatita sa ia toate masurile care se impun ca reacție la aceasta agresiune armata, pentru protejarea securitații intregii regiuni. Premierul a subliniat…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, susține, luni, o conferința de presa privind evoluția pandemiei in Romania. Ministrul Sanatații spunea saptamana trecuta ca autoritațile se pregatesc pentru scenariul in care sunt ridicate restrcțiile, „dar cu precauție, cat sa nu producem un numar mai mare de…