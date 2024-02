Stiri pe aceeasi tema

- „Domnul profesor Vasile Dincu este candidatul Ardealului pentru o functie de europarlamentar in acest an din partea Partidului Social Democrat", a declarat Marcel Ciolacu intr-o conferinta de presa.In cadrul Conferintei organizatiei judetene a PSD Mures, Vasile Dincu a afirmat ca in viitoarea campanie…

- Eurodeputatul PSD Mihai Tudose il ataca pe secretarul adjunct al NATO Mircea Geoana, dupa ce acesta a spus ca mai mulți lideri PSD, inclusiv Marcel Ciolacu, au mers la el sa-i propuna sa candideze la președinție, susținut de social-democrați. Tudose amintește ca Geoana nu a caștigat alegerile nici atunci…

- La cateva ore dupa ce Mircea Geoana a spus ca PSD i-a propus sa candideze la prezidențiale cu sprijinul social-democraților, a venit replica acida a lui Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu a raspuns ironic la declarația lui Mircea Geoana care susține ca i s-a propus sa candideze independent in cursa pentru…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marți, ironic, ca dupa ce i-a cerut lui Mircea Geoana sa candideze independent din partea PSD la alegerile prezidențiale din 2024, „am plecat și am sunat-o pe doamna Șoșoaca și i-am propus sa fie premier”. El subliniaza ca nu i-a trecut prin…

- Premierul si liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a ironizat, marți, pe Mircea Geoana, dupa ce acesta a spus ca lideri PSD, inclusiv presedintele PSD, a mers la el "in birou" sa ii propuna sa candideze la presedintie, sustinut de social democrati, precizand ca a sunat-o si pe Diana Sosoaca pentru functia…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a transmis marți secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoana, ca PSD nu poate susține un independent la prezidențiale, dupa ce Geoana a spus ca Ciolacu și Mihai Tudose i-ar fi propus sa candideze.Reporter: I-ați cerut lui Mircea Geoana sa candideze din…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a negat faptul ca i-ar fi cerut lui Mircea Geoana sa candideze ca independent, susținut de PSD, la urmatoarele alegeri, sunliniind ca trebuie sa fie un membru al partidului cel care intra in cursa.

- Vasile Dincu, senatorul PSD, a afirmat intr-o intervenție la RFI Romania ca Marcel Ciolacu este practic obligat sa candideze la Președinția Romaniei, fiind vazut ca atuu al PSD pentru funcția de premier. In cadrul discuției, el a analizat și perspectivele secretarului general adjunct al NATO, Mircea…