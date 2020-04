Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali din Dej se vor intruni marți, 10 martie, cu incepere de la ora 15, in cadrul unei ședințe de indata. Pe ordinea de zi sunt 14 proiecte de hotarare, dupa cum urmeaza: Proiect de hotarare privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej, atestat…

- Social democrații au decis, marți, intr-o ședința informala, ca toți membrii partidului care sunt arestați preventiv sa fie demiși din PSD. De asemenea, PSD a decis ca toți social-democrații supuși unor anchete penale sa fie excluși din partid, transmite Realitatea PLUS. Astfel, Sorina Pintea, fost…

- "Unii nu au inteles ca ceea ce facem este doar pentru a-i sluji pe cetateni. Si vor suporta consecintele", a declarat liderul PNL sector 1, Sebastian Burduja, potrivit unei postari pe Facebook a PNL sector 1.Biroul Politic al PNL Sector 1 se va reuni rapid, pentru a lua o decizie cu privire la sanctionarea…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu i-a criticat, miercuri seara, pe social-democrați pentru decizia de a nu participa, luni, la votul de investitura pentru Guvernul Orban2. Florin Cițu considera ca PSD ”trebuie sa vina sa faca ceva”, dar și ca fuge de responsabilitate.”Au dat jos un Guvern și nu vor…

- Social-democrații au decis, printr-un vot dat in unanimitate, in cadrul Comitetului Executiv Național, sa nu intre in sala la votul de investitura pentru Guvernul Orban II, care va avea loc pe data de 24 februarie.Cei de la PSD susțin ca trebuie așteptata o decizie a Curții Constituționale,…

- Consilierii locali din Deva sunt convocați, marți, 18 februarie 2020, ora 11:00, in ședința extrordinara care va avea loc in The post Ce proiecte de hotarari vor discuta consilierii din Deva, in ședința extraordinara de marți appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Sedinta cu scandal, vineri, la Primaria Municipiului Bucuresti. USR, PNL și Nicușor Dan fac front comun in fața Gabrielei Firea! Consilierii USR ameninta ca nu vor vota bugetul Capitalei pentru 2020, daca Gabriela Firea nu va tine cont si de propunerile lor.„Daca nu vor trec amendamentele…