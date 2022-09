Reactia lui Mirel Radoi, despre posibilul transfer stelar al lui Dennis Man la AC Milan. Antrenorul Universitatii Craiova e de parere ca ar fi u mutare importanta nu doar pentru Dennis Man, ci pentru intreg fotbalul romanesc. Fostul selectioner i-a facut o caracterizare lui Dennis Man, jucator care poate prinde transferul vietii dupa Campionatul Mondial […] The post Reactia lui Mirel Radoi, despre posibilul transfer stelar al lui Dennis Man la AC Milan: „Ar fi important pentru fotbalul romanesc! Este dispus la efort” appeared first on Antena Sport . The post Reactia lui Mirel Radoi, despre posibilul…