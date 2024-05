Editorial: Este votul o datorie civica?

In tara la noi, femeile si au castigat dreptul de a vota in 1938, odata ce a fost reglementat acest aspect in Constitutia statului. Oamenii au inceput sa voteze inca din Antichitate. Un pas foarte important in domeniu a fost anul 1893, cand in Noua Zeelanda, a fost introdus votul universal atat pentru barbati, cat si pentru… [citeste mai departe]