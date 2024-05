Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep surprinde din nou. Celebra tenismena a publicat o imagine cu care a reușit sa provoace controverse in randul fanilor. Dovada ca sportiva iubește din nou și este mai fericita decat niciodata. Simona Halep, apariție de senzație Simona Halep a avut parte de multe probleme in ultimul an. Viața…

- Tanara din imagine pe 13 aprilie a implinit venerabila varsta de 81 de ani, dar a avut o tinerețe umbrita de decesul soțului, ramanand vaduva la 39 de ani, o cariera excepționala, insa Florin Piersic i-a schimbat viața pentru totdeauna. O recunoști pe tanara din imagine? Nascuta in frumosul oraș Iași,…

- O fetita a fost adusa pe lume din pantecele unei palestiniene ucise alaturi de sotul si fiica ei de atacul israelian asupra orasului Rafah din Gaza, unde 19 persoane au murit, in urma intensificarii loviturilor, au declarat oficiali palestinieni din domeniul sanatatii, relateaza agenția Reuters, citata…

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu, s-a desparțit de iubitul ei și a oferit mai multe detalii fanilor sai. Tanara a marturisit ca este un capitol incheiat din viața sa și prefera sa se axeze pe lucruri mai importante care sunt de viitor.

- Pe Anastasia Soare o cunoaște o lume intreaga, insa puțini știu cum arata cea care i-a dat viața. De curand, cea careia i se mai spune și "regina sprancenelor", a facut publica o fotografie in care apare alaturi de mama sa.

- Mihai Stoica a implinit, in urma cu o zi, varsta de 59 de ani! Fostul fotbalist și-a sarbatorit ziua alaturi de familie și de fiica lui, cu care are o relație apropiata. Teodora Stoica i-a facut o urare speciala tatalui ei, prin care a exprimat ce loc important ocupa in viața ei.

- Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Varciu in varsta de aproape 22 de ani, vrea sa ii calce pe urma tatalui ei și sa se concentreze pe zona artistica, insa actorul este de parere ca trebuie sa munceasca pentru asta, nu sa aștepte sa primeasca totul de-a gata.Carmina nu a aparut in niciun film alaturi…

- Karmen Simionescu a avut parte de numeroase momente fericite in viața sa, dar unul dintre ele a fost cel mai important și are legatura cu rolul de mama. Cantareața a povestit cateva detalii pe rețelele de socializare pentru fanii sai.