- Trimisul special al AGERPRES la Lisabona, Oana Ghita, transmite: Trupa The Humans, ce a reprezentat Romania la Eurovision 2018, declara, pe pagina oficiala de Facebook, ca nu se va opri dupa cea de a doua semifinala a cantecului european si lanseaza un indemn la sustinere pentru artistii romani, "in…

- Mihai Traistariu este revoltat dupa ce Romania nu s-a calificat in finala Eurovision 2018. Artistul a analizat prestatia trupei The Humans in a doua semifinala Eurovision, care a avut loc joi seara, criticand prestatia trupei si punand la indoiala modul in care s-a votat la Selectia Nationala de anul…

- Trupa The Humans a ratat calificrea in finala Eurovision 2018, dupa o evoluție slaba in semifinala de joi seara. Cristina Caramarcu și colegii ei de trupa nu au reușit sa impresioneze publicul și au ratat calificarea in finala de pe 12 mai 2018. Reprezentații Republicii Moldova, trupa DoReDos, au ajuns…

- Trimisul special al AGERPRES Oana Ghita transmite: Trupa The Humans, care reprezinta Romania la Eurovision 2018, va prezenta, joi seara, un show despre care regizorul Petre Nastase afirma ca aminteste de umanitatea lucrurilor simple, solista formatiei Cristina Caramarcu apreciind ca scena de la Lisabona…

- Trupa The Humans, ce reprezinta Romania la Eurovision 2018, promite ca va da "totul" pe scena de la Lisabona, joi, in cea de-a doua semifinala a concursului cantecului european, arata un comunicat al Televiziunii...

- Lisabona are un șarm cu care puține destinații se pot lauda. Arhitectura sa, azulejos, soarele nelipsit, atmosfera mediteraneana, în același timp aerul istoric și poveștile marilor descoperiri geografice pot fi admirate timp de câteva zile în Portugalia, țara de la marginea Peninsulei…

- Au inceput repetițiile la EUROVISION 2018, competiția muzicala ce se va desfașura la Lisabona, in perioada 8 – 12 mai. Iata cine sunt favoriții la caștigarea trofeului. Au inceput repetițiile pentru competiția muzicala EUROVISION 2018, care va avea semifinalele pe 8 și 10 mai, iar finala pe 12 mai.…

- CAȘTIGATOR FINALA EUROVISION ROMANIA 2018. Emoțiile au atins cote maxime pentru concurenții de anul acesta care și-au dorit sa se califice mai departe la Eurovision. La final insa, caștigatori au fost desemnați soliștii de la „The humans”, cu piesa „Goodbye”. Ei vor merge la finala de la Lisabona, intre…