Bogdan Mocanu a anunțat la Xtra Night Show, in urma cu doar cateva zile, ca prietenia sa cu Jador a ajuns la final. Cantarețul dadea de ințeles ca Jador i-ar fi greșit atat de tare incat nu a mai putut sa treaca peste, astfel ca l-a blocat peste tot și nu iși mai vorbesc. Avem și reacția in acest scandal a lui Jador, care la randul sau susține ca Bogdan Mocanu are mult prea mult timp liber.