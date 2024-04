Stiri pe aceeasi tema

- Un fost internațional roman a fost acuzat de crima! Scandalul din urma cu aproape 100 de ani s-a dovedit a fi, in fapt, poate cel mai mare scandal de „fake-news” din istorie in care a fost implicat numele unui jucator cunoscut in epoca, Vasile Cipcigan.

- Dupa ce a trecut din echipa Faimoșilor in cea a Razboinicilor și cateva conflicte dure, cantarețul a parasit competiția. La scurt timp dupa intoarcerea in Romania, a avut parte de o surpriza pe cinste. Jador a fost singurul concurent care l-a sunat pe Jorge dupa Survivor All Stars. Cei doi au avut o…

- Catalin Botezatu nu are nevoie de prea multe prezentari. Se bucura de o cariera de mare succes in lumea modei, și a reușit sa iși transforme pasiunea intr-un adevarat business internațional. Invitat in platoul Xtra Night Show, creatorul de moda a vorbit despre sacrificiile facute de dragul carierei.

- Corneliu Vadim Tudor s-a stins din viața pe 14 septembrie 2015, iar acum, la aproape 9 ani de la tragicul eveniment, vaduva sa, Doina Tudor, a marturisit care au fost ultimele cuvinte ale barbatului. Dimineața zilei de 14 septembrie a adus semne ale unei stari de sanatate precare pentru Corneliu Vadim…

- Deși mulți au crezut ca Dargoș și Ionuț Dolanescu au ingropat securea razboiului, lucrurile nu stau chiar așa. Deși sunt ani de la moartea tatalui sau, Dragoș Dolanescu a facut noi dezvaluiri despre Maria Ciobanu si Ion Dolanescu, aducand in discuție detalii nestiute din intimitatea celor doi. Dragoș…

- Prodanca. Punct si de la capat. Anamaria Prodan a facut declarații neștiute despre Laurențiu Reghecampf și a facut dezvaluiri pe care nimeni nu le știa. Vedeta a marturisit ca a incercat sa ii salveze imaginea fostului ei soț, in timp ce știa despre problemele din relația lor. Iata ce se intampla, de…

- O fetița de 9 ani, aflata in plasament, a fost gasita fara suflare intr-un apartament din Galați, iar pe trupul minorei erau urme de violenta, transmite Antena 3.Femeia care avea grija de fetita de 9 ani a sunat miercuri dimineata la Ambulanta, pe motiv ca minora nu se simte bine. Ajunsi la fata locului,…