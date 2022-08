Stiri pe aceeasi tema

- Gica Popescu (54 de ani), un nume de referința in fotbalul romanesc, a trasat, la „cald”, cateva concluzii dupa seara in care CFR Cluj și FCSB au obținut biletele pentru grupele Conference League. FCSB și CFR s-au calificat in grupele Conference League dupa meciuri dramatice, decise in ultimele minute.…

- CFR Cluj (1-0 la general vs Maribor) și FCSB (4-3 vs Viking, dupa 3-1 in Norvegia) s-au calificat joi in grupele Conference League, in timp ce CS Universitatea Craiova a ajuns in prelungiri cu Hapoel Beer Sheva (0-0 in Israel, dupa 1-1 in Romania). CFR Cluj vs Maribor 1-0 (Rep. II) / 1-0 la general,…

- CFR Cluj (vs Maribor), FCSB (vs Viking) și CS Universitatea Craiova (vs Hapoel Beer Sheva) lupta joi pentru calificarea in grupele Conference League. Cele trei meciuri din play-off-ul competiției sunt transmise in format LiveBLOG pe HotNews.ro.

- CFR Cluj intalneste formatia slovena Maribor, joi, de la ora 20.00, pe teren propriu, in mansa secunda a play-off-ului Conference League. In tur, cele doua echipe au remizat, scor 0-0. Antrenorul echipei ardelene, Dan Petrescu, a declarat ca meciul cu NK Maribor va fi decis de o executie sau de o greseala.…

- Viking - FCSB, Hapoel Beer-Sheva - Universitatea Craiova și CFR Cluj - Maribor, meciurile retur din play-off-ul Conference League, se joaca joia viitoare, TOATE de la ora 20:00. Cele 3 echipe romanești iși joaca viitorul in Conference League saptamana viitoare, joi, 25 august, de la ora 20:00. ...

- CFR Cluj, FCSB și CS Universitatea Craiova incearca sa se califice in grupele Conference League. In aceasta seara vor avea loc meciurile tur din play-off-ul competiției. Programul și televizarea meciurilor 20:30 CS Universitatea Craiova – Hapoel Beer Sheva / DigiSport 1, Prima Sport 1 21:15 NK Maribor…

- CFR Cluj, FCSB și CS Universitatea Craiova se vor duela azi in prima manșa din play-off-ul Conference League. Dintre cele trei partide, pentru doua au fost achiziționate pana in acest moment drepturile de televizare. Cine transmite FCSB - Viking Partida FCSB - Viking va fi transmisa in Romania de ProTV.…

- Sepsi a obținut un punct din partida disputata in deplasare cu CS Universitatea Craiova. Oltenii au condus cu 2-0, dar covasnenii au egalat pe final. Antrenorul echipei din Sfantu Gheorghe, Cristiano Bergodi (57 de ani), și-a felicitat jucatorii pentru faptul ca au luptat pana la final pentru un rezultat…