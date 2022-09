Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai importanta intrebare cu privire la un potențial razboi asupra Taiwanului intre Statele Unite și China este daca un astfel de conflict ar putea ramane non-nuclear. Cu toate acestea, atunci cand președintele Joe Biden a declarat din nou in luna mai ca America va apara insula in cazul unui atac…

- Cea mai importanta intrebare despre un potențial razboi asupra Taiwanului intre Statele Unite și China este daca un astfel de conflict ar putea ramane nenuclear. Cu toate acestea, cand președintele Joe Biden asemarata din nou in mai ca America va apara insula in cazul unui atac chinez, nimeni nu…

- O membra a Senatului SUA, Marsha Blackburn, a sosit joi seara in Taiwan, intr-o vizita neanuntata care se inscrie intr-o serie de turnee efectuate de membri ai Congresului de la Washington, generand reactii furioase din partea Chinei. Marsha Blackburn, din cadrul Partidului Republican, membra a Comisiei…

- Administratia de la Beijing a anuntat, vineri, suspendarea cooperarii cu Statele Unite in anumite domenii, ca reactie la vizita efectuata in Taiwan de Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor de la Washington. Ministerul chinez de Externe a transmis Washingtonului ca va fi suspendata cooperarea…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul american, Nancy Pelosi, i-a transmis miercuri presedintei taiwaneze Tsai Ing-wen ca Statele Unite isi vor onora angajamentele fata de Taiwan, in contextul tensiunilor tot mai ridicate cu China, transmite Reuters. „Astazi, delegatia noastra, de care sunt…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor americane Nancy Pelosi a sosit in Taiwan marti seara (ora locala), devenind astfel oficialul american de cel mai inalt rang care viziteaza aceasta insula revendicata de China in ultimii 25 de ani, relateaza The Associated Press. Vizita lui Pelosi amplifica si mai…

- Oficialii din securitatea naționala a SUA lucreaza in secret pentru a o convinge pe președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, de riscurile pe care le-ar putea reprezenta calatoria in Taiwan, intr-un moment extrem de tensionat intre insula autonoma și China, scrie CNN.Surse care cunosc planurile…

- China a emis avertismente private severe catre administrația Biden cu privire la posibila vizita in Taiwan in luna august a președintei Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, relateaza sambata Financial Times (FT), potrivit Reuters . Articolul FT citeaza șase persoane familiare cu avertismentele…