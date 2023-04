Reabilitarea prin PNRR, gata în 2026 Blocurile din Craiova care urmeaza sa fie reabilitate prin PNRR vor fi gata in anul 2026. Inceputul implementarii acestor proiecte a avut loc in toamna anului trecut mai precis pe data de 25.10.2022, cand s-au semnat contractele. Zilele acestea, Primaria Craiova le-a facut publice, afisandu-le pe siteul institutiei. Ulterior, administrația locala are la dispoziție 20 de luni in care sa se ocupe de proiectarea și execuția lucrarilor. „Acum incepe efectiv implementarea proiectului. Partea de publicitate este o parte a proiectului. Urmeaza sa facem proiectarea si ulterior executia. Avem sase luni… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

