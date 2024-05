Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a cucerit dramatic al doilea titlu in Grecia, chiar in ultima etapa, Razvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic, a vorbit despre lupta contra marilor rivale. Mai intai, tehnicianul a vorbit despre meciul cu rivala locala Aris, (2-1, in ultima etapa) și a acuzat dur arbitrajul. ...

- Fatih Terim (70 de ani) a fost demis de la Panathinaikos dupa infrangerea suferita in fața lui PAOK, echipa antrenata de Razvan Lucescu, scor 4-1. Formația „Imparatului” Terim era favorita la caștigarea titlului in Grecia, dar alb-verzii nu au avut un play-off favorabil, iar in ultimele 3 partide n-au…

- PAOK a invins miercuri seara pe Panathinaikos, scor 4-1 (1-0), in penultima etapa a campionatului de fotbal din Grecia. Elevii lui Razvan Lucescu au doua puncte avans in clasament in fața lui AEK, care a pierdut ultimul meci, in deplasare, cu Olympiakos.

- Razvan Lucescu (55 de an) a oferit prima reacție dupa ce PAOK a invins-o pe Panathinaikos, scor 4-1, și a urcat pe primul loc in Grecia, inainte de ultima etapa. Cu o victorie in fața rivalei Aris, Lucescu este campion. PAOK a facut un meci entuziasmant miercuri, a profitat de eșecul lui AEK Atena pe…

- Elias Charalambous (43 de ani), antrenorul de la FCSB, s-a fotografiat alaturi de Mircea Lucescu (78 de ani), inainte de PAOK-Panathinaikos, meci din penultima runda a campionatului din Grecia. Antrenorul campion cu FCSB este la Salonic pentru a urmari meciul dintre PAOK și Panathinaikos, o partida…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de romanul Razvan Lucescu, a invins in extremis, cu 3-2, formatia AEK Atena, liderul la zi din Superliga de fotbal Greciei, si a relansat matematic lupta pentru titlu inaintea ultimelor doua etape din play-off.

- Paok Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu (55 de ani), a caștigat derby-ul cu Panathinaikos, scor 3-2, din runda cu numarul #28, și a urcat, pentru moment, pe primul loc in Superliga din Grecia. Veniți dupa infrangerea din derby-ul local cu Aris, scor 0-1, elevii lui Razvan Lucescu aveau nevoie…

- PAOK a invins-o Lamia in deplasare, scor 2-0, in etapa #26 din campionatul Greciei. AEK Atena, ocupanta primului loc, a fost egalata in minutul 90+7 al meciului din deplasare cu Aris, iar trupa lui Razvan Lucescu a profitat și a revenit pe primul loc, chiar in ultima etapa a sezonului regular. PAOK…