Stiri pe aceeasi tema

- Romania va fi afectata de un al patrulea val al pandemiei de coronavirus in toamna acestui an, a susținut profesorul in Sanatate Publica Razvan Cherecheș, la Digi FM. Potrivit acestuia, unul dintre motivele pentru care s-ar ajunge la asta este faptul ca vor fi din ce in ce mai puțini romani care se…

- „Azi a fost anunțata demararea campaniei de vaccinare in cabinetele de medicina de familie. In urma centralizarii datelor din fiecare județ, vorbim de peste 3.000 de medici de familie care și-au aratat disponibilitatea de a participa. Momentul a fost, din punctul nostru de vedere, pregatit in sensul…

- Vaccinarea anti-coronavirus in cabinetele medicilor de familie va incepe in aproximativ doua saptamani. Mai exact, in jurul datei de 4 mai. Oamenii nu mai sunt nevoiți sa se programeze in platforma iar serul folosit va fi cel de la AstraZeneca. Pașii necesarii vaccinarii la medicul de familie…

- Natalia Elena Intotero, deputat PSD Hunedoara, atrage atenția asupra unui fenomen tot mai periculos din societate: distrugerea industriei HoReCa, in care lucreaza foarte mulți romani. „A trecut mai bine de un an de la izbucnirea pandemiei provocate de noul Coronavirus și Romania a ramas campioana…

- Specialist in sanatate publica, profesorul Razvan Cherecheș sustine ca vaccinurile nu ne vor proteja pentru valul trei si ne vom confrunta si cu un val patru al pandemmiei, insa acesta nu va inunda sectiile de Terapie Intensiva, informeaza News.ro. Profesorul Razvan Chereches, fost consilier onorific…

- Pana astazi, 10 martie 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 840.116 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 770.854 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.564 cazuri noi de persoane…

- Premierul Florin Cițu da asigurari ca tulpina britanica de coronavirus este sub control in Romania. Cu o zi in urma, Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) a publicat trei posibile scenarii privind evoluția pandemiei in țara noastra. Specialiștii avertizeaza ca mutația ar putea deveni curand…

- Vești extrem de proaste pentru Romania. Din pacate, prezența noii tulpini britanice de Covid-19 este prezenta in majoritatea județelor din țara, ea avand o viteza de raspandire mult mai mare decat tulpina inițiala. Institutul Național de Sanatate Publica a confirmat aceasta prezența uriașa și avertizeaza…