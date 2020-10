Răzvan Burleanu: Ne îngrijorează lipsa spectatorilor de pe stadioane și carantinarea Presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, a declarat, vineri, la finalul sedintei Comitetului Executiv, ca nu se asteapta ca fotbalul sa se opreasca in contextul cresterii numarului de cazuri de coronavirus din Romania, el precizand ca este ingrijorat insa de lipsa spectatorilor de pe stadioane, de carantinare si de numarul mare de teste pe care le fac jucatorii. „Suntem ingrijorati de cum evolueaza situatia. Mesajul meu este ca nu trebuie sa ne jucam cu acest virus pentru ca altfel ajunge el sa se joace cu vietile noastre. Noi nu ne asteptam insa ca fotbalul sa se opreasca,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, a declarat, vineri, la finalul sedintei Comitetului Executiv, ca nu se asteapta ca fotbalul sa se opreasca in contextul cresterii numarului de cazuri de coronavirus din Romania, el precizand ca este ingrijorat insa de lipsa spectatorilor…

