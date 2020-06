Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 46.500 de persoane au tranzitat frontierele Romaniei in ultimele 24 de ore. 21.500 au intrat, iar aproape 25.000 au ieșit din țara, conform datelor de la Poliția de Frontiera. De asemenea, au fost trimise spre izolare/carantina la locuinta, de catre specialistii Directiei de Sanatate Publica,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Isaccea au depistat, in zona de competenta, un cetatean roman care transporta, intr-un autoturism, aproximativ 88 kilograme de peste fara documente legale. In data de 10.06.2020, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…

- Previziunile Bancii Mondiale: economia Romaniei va scadea cu 5,7% anul acesta. Banca Mondiala prevede o scadere economica de 5,7% pe anul 2020, pentru Romania. Potrivit raportului “Perspective economice globale”, emis pentru luna iunie, firmele de producție din Romania au inregistrat un declin semnificativ…

- Raportul Bancii Mondiale arata ca "statele importatoare de bunuri care sunt adanc integrate in comerțul și lanțurile de valoare globale sunt in mod special expuse la evoluțiile mondiale", facand referire la Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania și Turcia, potrivit Digi24.ro. Diferența dintre…

- Banca Mondiala a revizuit din nou prognoza privind economia romaneasca, estimand o contractie de 5,7% in acest an, urmata de o crestere de 5,4% in 2021, potrivit editiei din iunie a raportului Global Economic Prospects. Si in luna aprilie Banca Mondiala revizuise prognoza de crestere economica la numai…

- 1. Cipru (partea turca) 1 iunie 2020 2. Turcia 30 iunie 2020 3. Bulgaria 10 iunie 2020 4. Qatar 10 iunie 2020 5. Grecia 10 iunie 2020 6. Germania 15 iunie 2020 7. Austria 15 iunie 2020 8. Azerbaidjan 15 iunie 2020 9. Cehia 15 iunie 2020 10. Elvetia 15 iunie 2020 11. Japonia 15 iunie 2020 12. Republica…

- Poșta Moldovei anunța reluarea parțiala a recepționarilor și distribuirilor pentru toate tipurile de trimiteri pentru anumite destinații. Astfel, persoanele care vor sa trimita sau sa primeasca trimiteri poștale din Austria, Belarus, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Polonia, Romania, Rusia, Ucraina și Ungaria…

- Aproape 3000 de cetațeni romaniși straini, dar și 800 de autovehicule auintratazi-noapte și in aceasta dimineața, pe teritoriul Romaniei, pe la Punctul deTrecere a Frontierei Nadlac II,potrivit Grupului de comunicare strategica.Sute de mașini, in care erau romani și straini au ajuns in noaptea de marți…