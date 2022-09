Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere faptul ca de la inceputul anului și pana in prezent pe tronsonul de Autostada A1, situat intre P.T.F. Nadlac 2 și nodul rutier Margina și pe Autostrada A6 s-au inregistrat mai multe accidente rutiere, in care au fost implicate vehicule de transport persoane sau transport marfa, precum…

- ACȚIUNE RUTIERA PE AUTOSTRADA A1 DEVA-NADLAC Avand in vedere faptul ca de la inceputul anului și pana in prezent pe tronsonul de Autostada A1, situat intre P.T.F. Nadlac 2 și nodul rutier Margina și pe Autostrada A6 s-au inregistrat mai multe accidente rutiere, in care au fost implicate vehicule de…

- Barbați inarmați au rapit patru calugarițe catolice pe o autostrada din Nigeria, a anunțat luni reprezentantul unei manastiri, informeaza Reuters . Bande inarmate au rapit pentru rascumparare oameni, inclusiv preoți, din sate și de pe autostrazi, in special in nord-vestul țarii. Aceasta practica s-a…

- Avertizarea hidrologica emisa de INHGA pentru vestul țarii nu a fost in zadar. Ploile abundente au provocat inundații pe strazi și in mai multe gospodarii din localitatea aradeana Nadlac. „In urma fenomenelor meteo periculoase și a incidenței codului portocaliu de instabilitate atmosferica, vreme rea…

- Politistii Brigazii de Politie Autostrazi - A1 Deva - Nadlac au depistat in trafic, in zona localitatii Margina din judetul Timis, pe Autostrada A1, sensul de mers Lugoj - Deva, un sofer care conducea o masina Ferrari cu 230 km pe ora. Șoferul s-a ales cu o amenda dar și cu suspendarea dreptului de…

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Poliție Autostrazi – A1 Deva – Nadlac au depistat in trafic, pe autostrada A1 la km 431, pe sensul de mers Lugoj – Deva, in apropierea localitații Margina din județul Timiș, un barbat de 46 ani, conducea un autoturism cu viteza de 230 km/h, in condițiile in care limita…

- Transport agabaritic pe autostrada A1 de marți, zona Sebeș. Soferii sunt avertizati sa circule cu atentie Un transport agabaritic tranziteaza de marți, 19 iulie, autostrada A1, zona Sebeș. Transportul se va desfașura in perioada 19 – 25 iulie. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Circulația a fost blocata astazi, cu puțin inainte de ora 16:00, pe autostrada A1, sensul de mers Timișoara – Deva, la kilometrul 370+200, in apropiere de localitatea Hunedoreana Șoimuș. Traficul s-a oprit dupa ce bena unui autotren s-a rastrunat pe carosabil și a blocat benzile 1 și 2 de circulație.…