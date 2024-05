Lumina Sfanta a fost adusa de la Ierusalim in Republica Moldova, in anul 2024, de un avion al Romaniei, anunța presa de la Chișinau. Cursa aeriana speciala a decolat de la Ierusalim și a aterizat la București, Iași și Chișinau, in ziua de 4 mai 2024. Potrivit agenției Basilica, la București, Lumina a fost adusa […]