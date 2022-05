In urma unei razii pe strazile din Iasi a politistilor de la Biroul Rutier, 32 de soferi si pietoni au fost sanctionati. Actiunea a fost organizata pentru cresterea gradului de siguranta pe drumurile din Iasi. "La data de 26 mai, politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi au actionat, pe raza de competenta, pentru cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice si prevenirea accidentelor rutiere. In urma neregulilor constatate, au fost aplicate 32 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 6.380 de lei. De asemenea, a fost retinut un permis de conducere", au precizat reprrezentantii…