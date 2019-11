Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de colectie cu Tamara Buciuceanu Botez au fost prezentate, miercuri, la „Neatza cu Razvan și Dani”. Intr-un clip filmat cu puțin timp inainte ca ea sa se stinga, i-a amintit ceva lui Ștefan Banica de la filmarile „Liceenii”.

- Vladut, bucatarul de la „Neatza cu Razvan si Dani”, a pregatit o gustare de toamna pe baza de pere, șunca, branza, migdale, dar si alte ingrediente delicioase, rețeta pe care a denumit-o „Pere romantice”.

- Dani Oțil este un impatimit al motoarelor de orice fel, asta o știm cu toții. Prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani participa la tot felul de competiții sportive, de unde, nu de puține ori, iese invingator.

- Irina Margareta Nistor, vocea peliculelor romanești, a prezentat la "Neatza cu Razvan și Dani" cronica de film pentru aceasta saptamana: Rambo Last Blood, Once Upon a Time... in Hollywood și The Goldfinch.

- Baieții de la Body & Soul revin pe piața muzicala din Romania, dupa ce au facut furori in anii 2000. Artiștii au fost chinuiți, luni, la „Neatza cu Razvan și Dani”, cu o provocare inedita – au trebuit sa imbrace tricouri inghețate.