IPJ Cluj:Buletin de presa - 28.03.2022

Nr.176 560 122 din 28 martie 2022 BULETIN DE PRESA CERCETATI PENTRU CONDUCERE SUB INFLUENTA ALCOOLULUI La data de 26 martie a.c., in jurul orei 21.50, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au depistat un conducator auto in varsta de 25 de ani, din judetul Cluj, care conducea un autoturism pe DJ 161, in localitatea Dabaca,… [citeste mai departe]