Razboiul nebunilor! Cum era de asteptat, la meciul dintre Steaua si Rapid, din Liga a patra, suporterii celor doua trupe s-au luat la bataie pana si-au dat sangele, au aruncat cu petarde in teren si s-au luptat corp la corp cu jandarmii si oamenii de ordine, confirmand o data in plus faptul ca manifestarile huliganice si nesupunerea […] Razboiul nebunilor! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

