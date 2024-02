Stiri pe aceeasi tema

- Rapid - UTA 3-1. Inainte de meci a avut loc o bataie crunta intre ultrași. Cei de la CSA Steaua, infrațiți cu cei de la UTA, s-au luat la bataie cu rapidiștii. Jandarmeria a transmis ca 4 persoane au fost ranite și au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar 5 autoturisme au fost avariate. Au fost implicate…

- Un sofer a murit si alte patru persoane au fost ranite dupa ciocnirea a doua autoturisme. Accidentul de circulatie s-a produs vineri, pe DN 2 (E 85), la iesirea din municipiul Ramnicu-Sarat, catre Focsani. Un sofer, de 64 de ani, din Vrancea, care conducea un autoturism dinspre Buzau catre Focsani,…

- Cinci persoane, intre care trei minori cu varste de 2, 5 si 7 ani, au fost ranite sambata intr-un accident rutier petrecut pe strada Domneasca din municipiul Galati, politistii deschizand un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Galati, la…

- Autoritatile din Buzau au activat, vineri, Planul Rosu de Interventie, in unui accident in care au fost implicate mai multe masini.Un microbuz și doua autoturisme au fost implicate intr-un accident pe DN2, in județul Buzau. Șase persoane au fost ranite. Centrul Infotrafic anunța ca pe DN2…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs, marti, pe drumul european E58, pe raza localitatii Dumbraveni, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, in accident au fost implicate doua autoturisme, care au intrat in…

- Politistii din Zimnicea, luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale si jandarmi au intervenit, duminica, in localitatea Nasturelu din judetul Teleorman, unde mai multe persoane au fost implicate intr-un scandal, pe strada. Unul dintre cei implicati a fost dus la spital. Mai multe persoane…

- 3 persoane au fost ranite in urma exploziei dintr-un apartament situat intr-un bloc de pe strada Stadionului din Bacau. Doua dintre acestea aveau arsuri, iar cea de-a treia a facut atac de panica, transmite ziarul local Deșteptarea, care preia informații furnizate de ISU.Vineri, 15 decembrie, pompierii…

- Nr. 3044360 din 06 decembrie 2023 EVENIMENTE RUTIERE La data de 5 decembrie 2023, in jurul orei 06:20, pe strada Gheorghe Petrascu din municipiul Tecuci, a avut loc un accident rutier in urma caruia doua persoane au fost ranite. Din verificarile efectuate de politistii din cadrul Biroului Rutier Tecuci…