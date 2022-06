Stiri pe aceeasi tema

- La finele lunii aprilie ale acestui an, mansarda unui bloc din Ramnicu Valcea a luat foc. 11 apartamente au fost distruse sau avariate grav, dar instanta de judecata a interzis demolarea mansardei.

- Ies la iveala noi detalii in cazul mansardei unui bloc cu sase scari, cuprinsa de flacari, marti, 26 aprilie. Nu este pentru prima data cand municipiul Ramnicu Valcea este marcat de o astfel de situatie. Un caz asemanator a avut loc cu mai bine de un deceniu in urma.

- Forfota intr-un cartier din Ramnicu Valcea, in a treia zi de Paști. Pompierii au fost alertați despre producerea unui incendiu la mansarda unui bloc. Și au intervenit in zona cu mai multe autospeciale, pentru a stinge flacarile. Incendiul puternic – care, din cate se poate vedea din imaginile surprinse…

- Nici anul trecut nu au existat astfel de solicitari, una dintre explicatii fiind ca numarul mieilor care se sacrificau in piete a scazut de la an la an. In ceea ce priveste exporturile, numarul mieilor din judetul Bistrita-Nasaud care au plecat spre alte tari europene a fost de aproximativ 9.000.„Au…

- Primaria a amplasat ornamente sub forma de ou in fața Palatului administrativ, pentru a simboliza apropierea sarbatorilor pascale. Din pacate, edilii au dat chix prin alegerea culorii oualor simbolice pentru Paște. Unul dintre acestea etala pentru privitori culorile alb-violet, de neiertat pentru aprigii…

- Primarie orașului Cugir anunța ca incepand de maine, 12 aprilie 2022, se inchide centrul de vaccinare anti Covid-19, care funcționa in foaierul Centrului Cultural. Persoanele programate pentru vaccinare dupa data menționata mai sus sunt direcționate catre centrul de vaccinare de la din sala de sport…

- Gazduirea refugiaților ucraineni – decontata conform prevederilor legale. In perioada 1 – 4 aprilie, Primaria Pitești a inregistrat 3 solicitari din partea persoanelor fizice care gazduiesc refugiați din Ucraina. Cererile au fost depuse in prima zi pentru un numar total de 7 persoane refugiate. ”Dupa…

- Problema deșeurilor din Baia Mare este departe de a se fi incheiat. Sunt inca destui baimareni care merg la casieriile unde se pot plati taxele și impozitele locale și intreaba cat este acum taxa de salubrizare. Ba mai mult, unii spun ca nu vor achita aceasta taxa pana cand nu se știe exact ce se face…