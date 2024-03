IN MEMORIAM DINU SĂRARU: „AȘ VREA SĂ MAI SCRIU O POVESTE DESPRE ȚĂRANI. DESPRE NIȘTE ȚĂRANI…” Dinu Sararu a Plecat in stele astazi, 2 martie… la 92 de ani.In memoriam, reluam interviul dintr-o vreme a bucuriei… la aniversarea a 80 de ani…Dumnezeu sa il odihneasca! Cu bastonul sau cu maner de argint și incrustații prețioase, Dinu Sararu travereaza epoci sfidand timpul cu jovialitate și carisma. Mi-a marturisit, odata… „mi-e drag de viața, aș vrea sa mai traiesc, sa ma mai uit la lume”. Povestea vieții sale este precum un roman dens, cu acțiune neintrerupta, dar și cu pagini calde, de descrieri meșteșugite. Zambete, lacrimi, speranța și dezamagiri – toate acestea purtate cu discreția care-l… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

