- Este oficial: Eurovision Song Contest va avea loc anul viitor in Marea Britanie! Organizatorii spectacolului au decis ca evenimentul nu poate avea loc in țara caștigatoare, Ucraina, din cauza razboiului care continua dupa invazia Rusiei. Marea Britanie s-a clasat pe locul al doilea la concursul din…

- Formația ucraineana Kalush Orchestra a caștigat Eurovision 2022 cu piesa „Stefania”, sambata noaptea. Știrea a fost preluata și de agenția rusa de știri TASS care a relatat sec subiectul. De asemenea, agenția nu a notat nimic nici despre „operațiunea speciala in Ucraina”, expresia folosita de Kremlin…