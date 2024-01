Stiri pe aceeasi tema

- Direcția principala de informații militare (GUR) a Ucrainei a raportat pe 6 decembrie ca oficialii ruși de securitate se pregatesc sa foloseasca jurnalisti straini cu experienta de lucru in Rusia pentru a promova o campanie de dezinformare care discrediteaza conducerea ucraineana in mass-media strai

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg indeamna Alianta Nord-Atlantica sa se pregateasca de ”vesti proaste” in Razboiul din Ucraina.”Razboaiele se desfasoara in faze (...). Trebuie sa sustinem Ucraina atat in momentele bune, cat si in cele proaste”, declara sambata intr-un interviu acordat televiziunii…

- Presedintele chinez Xi Jinping si omologul sau Aleksandr Lukasenko au salutat luni o consolidare a relatiilor bilaterale chinezo-belaruse, in cadrul celei de a doua vizite in acest a liderului belarus in China, relateaza AFP.Aleksandr Lukasenko, un aliat loial al Rusiei, ostracizat de majoritatea…

- Rusia, in care este interzis importul de produse europene, are astfel o sansa mai mica sa ia plosnite, isi exprima multumirea presedintele rus Vladimir Putin, intr-o reuniune pe tema situatiei economice. El i-a ironizat pe aliatii Ucrainei in timp ce cerea Guvernului si Bancii centrale ruse sa ia masuri…

- Invazia rusa in Ucraina, inceputa in 2022, incepe sa creasca veniturile contractorilor din domeniul apararii, deoarece clienti precum guvernul SUA isi refac stocurile golite de livrarile catre Ucraina si tari din intreaga Europa se inarmeaza cu ochii pe agresiunile Moscovei, transmite Reuters, potrivit…

- Conflictul dintre Rusia și Ucraina a sporit considerabil veniturile companiilor din industria armamentului, pentru ca stocurile de arme trebuie refacute. Contractorii de aparare din SUA, cum ar fi Lockheed Martin, General Dynamics si altii, se asteapta ca actualele comenzi, pentru sute de mii de cartuse…

- Ministerul rus al Apararii a raportat neuralizarea a peste 255 de soldați ai forțele armate ucrainene pe direcția Krasnolimansk. Trupele grupului rus „Centru” au lovit aproximativ 130 de ținte ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe direcția Krasnolimansk