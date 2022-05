Războiul din Ucraina, luni dimineață Aproximativ 100 de civili evacuați din combinatul Azovstal din Mariupol urmau sa ajunga luni intr-un oraș controlat de Ucraina, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dupa ce președintele Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a facut o vizita surpriza la Kiev, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, vineri, ca aliatii au livrat in sfarsit armele pe care Kievul le-a cerut, adaugand ca armele vor ajuta la salvarea vietilor a mii de oameni, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele german, Frank-Walter Steinmeier, ar fi dorit sa faca o vizita in Ucraina, iar faptul ca nu a fost primit acolo este 'deranjant', a afirmat, miercuri, cancelarul Olaf Scholz la postul public de radio RBB, mentionand ca, in ce il priveste, nu are planuri imediate de a se deplasa la Kiev,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca operatiunea militara a Moscovei din Ucraina isi va indeplini fara discutie ceea ce el numeste a fi obiectivele "nobile", potrivit Reuters si EFE, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți ca a vorbit cu Papa Francisc și ca ar saluta rolul de mediator al Sfantului Scaun in relația cu Rusia, conform Reuters. Papa Francisc a criticat Rusia și a calificat conflictul din Ucraina drept un "masacru fara sens". Fii la curent…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca asediul Rusiei asupra portului Mariupol este o ”teroare” care va ramane in istorie secole de-a randul de acum incolo, potrivit Reuters. Autoritațile locale din Mariupol au spus ca mii de civili sunt deportați in Rusia de catre forțele rusești.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut miercuri o paralela, intr-o interventie video in Congresul american, intre razboiul dus de Rusia in Ucraina si atentatele de la 11 septembrie 2001 din SUA, precum si atacul aviatiei japoneze asupra bazei americane de la Pearl Harbor in 1941, relateaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut luni noi sanctiuni internationale impotriva Rusiei din cauza invaziei sale din Ucraina, propunand un boicot asupra petrolului si a altor produse rusesti si oprirea exporturilor spre Rusia, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, marti, ca Rusia trebuie sa opreasca bombardarea oraselor din Ucraina inainte de a putea incepe discutii semnificative despre un armistitiu, in contextul in care prima runda de negocieri din aceasta saptamana nu a dus decat la foarte putine progrese,…