Stiri pe aceeasi tema

- In general, ”inflatia alimentara s-a accelerat puternic si a ajuns la 9,3% in august, in crestere de la 7,0% in iulie”, fiind ”cea mai mare rata a inflatiei din august 2008”, se arata in raportul publicat miercuri. Inflatia preturilor in magazin a atins un nou maxim in august. ”Razboiul din Ucraina…

- Luna trecuta, inflația in Regatul Unit a atins un nou maxim al ultimilor 40 de ani, depașind 10% pentru prima data din 1982 și aducand și mai multa suferința gospodariilor care se lupta deja sa iși plateasca facturile. Potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul Național de Statistica, inflația anuala…

- Inflația ridicata limiteaza puterea de cumparare a rușilor, care aleg acum produse alimentare mai ieftine din cauza scaderii venitului real disponibil, potrivit grupului X5, principalul retailer de produse alimentare din țara, relateaza Reuters . Prețurile de consum sunt in continuare ridicate, cu toate…

- Inflatia a revenit la niveluri care nu au mai fost inregistrate in multe tari dezvoltate din anii '70 si '80. Economistii si guvernatorii bancilor centrale care au participat la Conferinta BCE din Portugalia au avertizat ca va fi nevoie de timp pana se va atenua cresterea preturilor, se arata intr-o…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iunie, iar varful de inflatie ar putea fi atins abia peste cateva luni, ceea ce ofera noi motive pentru o majorare rapida a costului creditului de catre Banca Centrala Europeana, incepand chiar de luna aceasta, transmite Reuters.…

- Rata inflației in Regatul Unit a atins cifre record in ultimele 12 luni, pe fondul conflictului dintre Rusia și Ucraina, care a dus la cresterea preturilor alimentelor si carburantilor, relateaza The Associated Press, potrivit News.ro . Oficiul pentru Statistici Nationale a precizat ca inflatia preturilor…

- Creșterea prețurilor la alimente reprezinta consecința directa a razboiului Rusiei, a declarat miercuri șeful NATO Jens Stoltenberg. Creșterea prețurilor la produsele alimentare la nivel mondial este „o consecința directa" a razboiului din Ucraina și nu, așa cum a afirmat Moscova, o consecința a…

- Inflația din SUA a ajuns la 8,6%, un maxim al ultimilor 40 de ani, iar presedintele Joe Biden a anuntat ca „va scadea treptat, dar vom trai cu ea pentru o vreme”, informeaza News.ro , care citeaza Reuters. „Vom trai cu aceasta inflatie o vreme. Va scadea treptat, dar vom trai cu ea pentru o vreme”,…