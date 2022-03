Stiri pe aceeasi tema

- Rușii nu reușesc sa ocupe Kievul și concentreaza bombardamentele asupra localitaților din jur Și in a 13-a zi a razboiului din Ucraina s-a intrat dupa o noapte de salbatice bombardamente. Harkov, Sumi, localitațile din jurul capitalei – Irpin, Bucea, Hostomel -, Kievul continuand sa opuna o rezistenta…

- Moment emoționant în capitala Ucrainei. Militarii au cântat imnul național în mijlocul distrugerilor din Kiev. Imaginile au fost publicate pe contul de Twitter al armatei și îi arata pe soldați cântând în mijlocul dezastrului lasat în…

- Sambata, 5 martie, a zecea zi a invadarii Ucrainei de catre trupele ruse, pe toate fronturile din aceasta țara, in numeroase orașe continuau bombardamentele și inaintarea trupelor agresoare. Un ordin de incetare a focului a fost anunțat in Mariupol,Volnvakha și alte cateva localitați invecinate, victime…

- Corespondenții agențiilor internaționale de presa, inclusiv ziariști romani, transmit de pe aproape toate fronturile ca forțele ruse agresoare continua sa atace mai multe orașe din Ucraina, punand accentul pe capitala țarii, Kiev, pe al doilea mare oraș Harkov, pe Mariupol, Lvov, Herson, oraș de acum…

- Lupte grele au loc in Ucraina, unde fortele rusesti ataca mai multe orase din sud, dar si capitala Kiev. O explozie puternica a avut loc aseara in apropierea garii din Kiev. Mai multe rachete au lovit obiective din apropierea garii, unde erau evacuati mii de femei si copii. Nu exista informatii despre…

- Bombardamentele continua pentru a opta zi in mai multe zone din Ucraina, ținta fiind principalele orașe. In continuare, Ucraina rezista. Explozii masive au fost auzite la Kiev in jurul orei 4 a.m., ora locala. Imaginile postate pe rețelele de socializare au aratat o explozie luminand cerul nopți, conform…

- Bombardamentele armatei ruse asupra Ucrainei au continuat peste noapte. Orașe mari precum Kiev, Harkov, Mariupol, Odesa și altele au fost atacate cu rachete. De asemenea, s-au dus lupte crancene pentru controlul capitalei Kiev, rușii dorindu-și schimbarea administrației. Zelenski a refuzat sa fie evacuat…