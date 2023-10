Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina continua cu intensitate. Rusia a bombardat cu drone porturile din regiunea Odesa. Au fost vizate elemente de infrastructura. Presedintele Zelenski a primit promisiunea sprijinului militar al statelor NATO.

- Razboiul dintre Fașia Gaza și Israel a speriat o lume intreaga, iar asta pentru ca, intre timp, Rusia și Ucraina se afla intr-un conflict de mai bine de un an și jumatate. Ce spune Biblia despre razboiul din Israel. Este vorba sau nu de apocalipsa.

- Urmeaza un val de migranți in Europa dupa razboiul din Israel? Polonia: E in benficiul RusieiActuala violenta dintre Hamas si Israel "lucreaza" in favoarea Rusiei, in timp ce distrage atentia internationala de la agresiunea Moscovei in Ucraina si poate duce la noi presiuni migratorii asupra Europei,…

- Cea mai mare temere in ceea ce priveste razboiul din Ucraina este cresterea preturilor pentru 37,9% dintre romani, pe locul al doilea situandu-se ”atacarea de catre Rusia a unor tari membre NATO” – 30%, iar 20,3% spun ca nu au nicio temere legata de acest subiect, releva datele unui sondaj realizat…

- Guvernul german s-ar putea sa iși reitereze obiectivul de a renunța la produsele energetice rusești și de a accelera alianțele cu furnizori alternativi, dar ultimele cifre care vor vedea lumina zilei arata ca drumul este probabil lung, scrie energypress.gr.Naționalizata de guvernul german in toamna…

- Cuba a descoperit o rețea de trafic de ființe umane care și-a constrans cetațenii sa lupte pentru Rusia in razboiul din Ucraina, a anunțat Ministerul sau de Externe, adaugand ca autoritațile cubaneze lucreaza pentru „neutralizarea și dezmembrarea” rețelei, relateaza Reuters.

- Razboiul declanșat de Rusia in Ucraina a șocat Europa și i-a determinat pe politicieni sa analizeze cu mai multa atenție capacitatea individuala de aparare. In contextul in care pacea regionala nu mai este un dat, mulți decidenți europeni au inceput sa se gandeasca la varianta serviciului militar obligatoriu,…

- Adrienne Watson, purtatoarea de cuvant a Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, a comunicat ca autoritațile americane sunt atente la informațiile referitoare la incidentul in care un avion s-ar fi prabușit și in care s-ar fi aflat și Evgheni Prigojin. „Daca se confirma, nimeni nu ar trebui…