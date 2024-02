Stiri pe aceeasi tema

- Amiralul in retragere al marinei americane James Stavridis susține ca razboiul din Ucraina s-ar putea incheia "la fel ca Razboiul din Coreea", cu "Rusia agațata de teritorii din Ucraina". Stavridis a mai precizat ca atat Rusia cat și Ucraina "sunt din ce in ce mai epuizate de conflict", iar acest lucru…

- Robert Fico, premierul Slovaciei, a facut recent cateva declarații absolut halucinante despre razboiul din Ucraina. La un briefing de presa sustinut in estul Slovaciei, Robert Fico a fost intrebat de catre un reporter daca n-ar fi mai oportun ca el sa se deplaseze la Kiev pentru a intelege mai bine…

- In confruntarea dintre Occident și Rusia, care a inceput la 24 februarie 2022, Occidentul și Ucraina au avut totul pentru a caștiga: resurse economice infinit superioare celor ale Rusiei, avantaj tehnic in domeniul militar și, in sfarșit, legea de partea lor.

- Occidentul se confrunta in acest moment cu o alegere cruciala: sa sprijine Ucraina sau sa cedeze un avantaj irecuperabil Rusiei. Daca ofensiva din 2023 a armatei ucrainene ar fi decurs conform planului, forțele sale ar fi strapuns așa-numita Linie ruseasca Surovikin in provincia Zaporojia și ar fi eliberat…

- Mass-media rusa: atacul asupra Belgorodului, comandat de Zelenski Ordinul de a efectua un raid in orasul rusesc Belgorod a venit, se pare, direct de la presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Asa transmite postul de televiziune Russia Today, citand surse din fortele de securitate din Moscova. „Zelenski…

- Intr-un moment in care tot mai mulți oficiali occidentali vorbesc despre blocarea liniei frontului in razboiul din Ucraina, fara ca trupele ucrainene sa reușeasca sa recaștige teritorii semnificative ocupate de armata rusa, Cristian Tudor Popescu scrie despre lupte și despre felul cu Vladimir Putin…

- In marja reuniunii ministeriale OSCE, Serghei Lavrov a declarat ca Rep. Moldova este pregatita de Occident sa fie urmatoare victima in razboiul hibrid purtat cu Rusia. Chișinaul a reacționat prompt catalogand declarația o continuare a „acțiunilor ostile” venite dinspre Moscova.

- Intr-o declarație tulburatoare facuta la postul Rossiya-1, o televiziune de stat din Rusia, Vladimir Soloviov, un prezentator cunoscut pentru legaturile sale apropiate cu președintele Vladimir Putin, a afirmat ca razboiul nuclear este inevitabil. Aceasta declarație alarmanta vine pe fondul conflictului…