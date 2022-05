Stiri pe aceeasi tema

- Primul președinte al Ucrainei independente si unul dintre groparii URSS, Leonid Kravciuk, a murit marti la varsta de 88 de ani, in plina invazie rusa asupra tarii sale, a anuntat primarul Kievului, Vitali Kliciko, potrivit AFP. „O mare pierdere pentru intreaga Ucraina. Astazi, Leonid Kravciuk a murit…

- Soldații ucraineni au lansat rachete asupra unor obiective militare rusești din regiunea Luhansk, in Donbas, marți, 26 aprilie. Comandamentul operațional al forțelor armate ucrainene a declarat ca, in ultima saptamana, forțele sale din regiunile Donețk și Luhansk au respins 63 de atacuri rusești și…

- Sambata, un mesaj de pe YouTube anuntat ca canalul Duma a fost "inchis pentru o incalcare a termenilor de utilizare a serviciului YouTube". „Din cate se pare, YouTube si-a semnat singuri mandatul. Salvati continutul, transferati-l (pe) platformele rusesti. Si grabiti-va", a declarat purtatoarea de cuvant…

- Fostul procuror international Carla Del Ponte a cerut Curtii Penale Internationale (CPI) sa emita rapid un mandat de arestare pe numele presedintelui rus Vladimir Putin, ca urmare a operatiunilor sale armate din Ucraina, transmite sambata AFP. „Putin este un criminal de razboi”, a declarat jurista din…

- Donald Trump a facut speculații afirmand ca invazia Rusiei in Ucraina ar putea duce la un al treilea razboi mondial, el criticandu-l totodata pe Joe Biden pentru felul in care riposteaza in fața agresiunii lui Vladimir Putin, potrivit The Independent, citat de Rador. Fii la curent cu cele…

- Ministerul de Externe rus a declarat marti ca un sistem ar trebui creat pentru a face responsabili gigantii tehnologiei occidentali, inclusiv Meta Platforms Inc si Google al grupului Alphabet, pentru ceea ce a numit "incitare la razboi", a relatat agentia de presa Interfax, preluata de Reuters, anunța…

- Rusia a invadat oficial Ucraina, declanșand un razboi inutil care are potențialul de a provoca suferințe umane extreme și de a crea milioane de refugiați . Dar nu crede tot ce vezi pe internet acum, mai ales daca verifici site-uri de socializare precum Twitter, Facebook, YouTube și TikTok. Fotografiile…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, condamna ferm agresiunea militara a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei.„Condamn ferm agresiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei. Aceasta agresiune a Rusiei va fi intampinata cu cea mai puternica si imediata reactie din partea comunitatii internationale, provocand…