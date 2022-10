Stiri pe aceeasi tema

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 217. Vladimir Putin se pregateste sa anunte vineri anexarea zonelor ucrainene ocupate dupa ce rezultatele la asa-zisele referendumuri au adus un rezultat decisiv pro-Kremlin. In Donetk si Luhansk 99% si respectiv peste 98% din populatie isi doreste alaturarea la Federatia…

- In ziua 192 de le inceputul invaziei ruse in Ucraina, fortele Moscovei isi continua eforturile de a obtine controlul total asupra regiunii Donetk, in timp ce ucrainenii au reusit sa dobandeasca o „surpriza tactica" prin declansarea contraofensivei din regiunea Herson, unde ataca pe trei axe principale.…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 188. Oficialii din Departamentul Apararii din SUA au ajuns la concluzia ca ucraina are mari șanse de a-și recupera teritoriul ocupat de trupele ruse de la inceputul inceputul invaziei. Ucrainenii au reușit sa elibereze mai multe sate dupa ce oficialii militari au anunțat…

- Armata ucraineana a anuntat ca a inceput cotraofensiva in sudul tarii, dar nu a oferit detalii operationale. Anuntul a venit in timp ce inspectorii Agenției Internationale pentru Energie Atomica au plecat spre Zaporojie.

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 182. Ucraina sarbatoreste astazi, 24 august, Ziua Indepedentei fix in ziua in care se implinesc sase luni de la invazia Rusiei. Washingtonul promite Kievului un nou ajutor militar, in valoare de 3 miliarde de dolari. Si nemtii promit ajutor militar, Germania urmand a furniza…

- Suntem in ziua cu numarul 161 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Ministerul rus al apararii a transmis marți ca Statele Unite sunt direct implicate in conflictul din Ucraina, in timp ce SUA au acuzat Rusia ca folosește cea mai mare centrala nucleara din Ucraina ca „scut nuclear”. Inaltul…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 150. Rusia si Ucraina au semnat vineri, 22 iulie, un acord privind exportul de cereale. Acordul de la Istanbul a fost semnat de cele doua delegatii prin intermediul ONU, motiv pentru care Volodimir Zelenski afirma ca e responsabilitatea Natiunilor Unite sa vegheze la respectarea…

- Organizatia neguvernamentala pentru drepturile omului Human Rights Watch (HRW) a acuzat joi atat fortele ruse, cat si cele ucrainene ca pericliteaza inutil civilii din Ucraina, transmite AFP. „In timp ce razboiul din Ucraina face ravagii, civilii au fost prinsi inutil in lupte. Atat fortele ruse, cat…