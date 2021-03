Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, Germania, Franta, Italia si Marea Britanie au condamnat joi, printr-un comunicat comun, atacurile neintrerupte ale rebelilor houthi din Yemen, relateaza DPA. De la sfarsitul lui 2014, in Yemen are loc o lupta devastatoare pentru putere intre un guvern sprijinit de Arabia…

- Prețurile la benzina și motorina cresc din nou! Este posibil sa depașeasca valoarea de 7 lei pe litru. Cotatiile la benzina si motorina au crescut 6% in doar o luna. In ultima luna, aproape ca nu a fost zi in care preturile sa NU creasca la pompa. Un plin de 50 de litri costa, potrivit calculelor, cu…

- Statele Unite s-au angajat, luni, sa apere Arabia Saudita, in urma atacurilor cu drone si rachete revendicate de miscarea Houthi din Yemen, aliniata Iranului, care au avut ca tinta un terminal saudit esential pentru exporturile de petrol, transmite Reuters. Citește și: Guvernul strange surubul:…

- Fortele Houthi din Yemen au lansat duminica drone si rachete asupra facilitatilor de productie a petrolului din Arabia Saudita, atacand o unitate a grupului Aramco, Ras Tanura. Potrivit Arabiei Saudite, atacul a avut ca tinta securitatea si stabilitatea aprovizionarii cu energie la nivel global,…

- Coalitia condusa de Arabia Saudita a bombardat duminica numeroase pozitii ale rebelilor houthi afiliati regimului iranian, dupa ce o grupare armata a lansat numeroase atacuri cu drone in directia Arabiei Saudite, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Un reporter Reuters a transmis din Sanaa,…

- Mai multe explozii au zguduit capitala Arabiei Saudite, Riad, sambata, televiziunea de stat raportand esecul unui atac cu rachete balistice lansat de rebelii din Yemenul vecin, noteaza AFP. Rebelii houthi, sustinuti de Iran in conflictul din Yemen, si-au inmultit atacurile impotriva Arabiei Saudite,…

- Statele Unite i-au indemnat miercuri pe rebelii houthi din Yemen "sa inceteze imediat agresiunile", dupa un atac impotriva unui aeroport international din Arabia Saudita, noteaza AFP. "Condamnam atacul comis de houthi astazi", a spus purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned…