Un val de aer rece va lovi România! Meteorologii anunță ploi și vijelii Deși astazi temperaturile se vor menține crescute in toata țara, de maine, vremea se schimba din nou, din cauza unui val de aer rece care va cuprinde intreaga țara. Incepand de maine, temperaturile vor scadea și nu vor mai depași 21 de grade, iar minimele vor cobori pana la 15 grade. Valul de aer rece, care va patrunde dintre nord-est zilele urmatoare, va determina atat scaderea temperaturilor, cat și un grad ridicat de instabilitate atmosferica, ce se va caracteriza prin ploi, averse torențiale și furtuni. Valul de aer rece va patrunde in țara noastra chiar de astazi, asigurand condițiile necesare… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis o avertizare meteo COD GALBEN de vreme rea in Romania. Avertizarea meteo este valabila de astazi, 16 aprilie, ora 15, pana maine, 17 aprilie, la aceeași ora. In intervalul menționat, in Banat, sudul Crișanei, Transilvania și in zonele…

- Temperaturile maxime se vor situa de la valori de 18...20 de grade in nord-vest și pana la 32...33 de grade in sud-est. Instabilitatea atmosferica se va accentua treptat și se va manifesta mai ales din orele dupa-amiezii, prin innorari, averse și descarcari electrice in Banat, Crișana, Maramureș, iar…

- Vremea va fi vantoasa si se va raci, mai accentuat in regiunile intracarpatice, unde valorile termice diurne se vor apropia de normele climatologice specifice perioadei, in timp ce in restul teritoriului se vor mentine peste acestea. Pe parcursul zilei vantul va prezenta intensificari sustinute in…

- "Pentru mai multe regiuni ale țarii, respectiv Banat, Crișana, Transilvania, Oltenia și vestul Moldovei, ne așteptam ca precipitațiile sa se extinda ca arie. Pana joi seara, se vor acumula cantitați insemnate de apa, undeva la 10-15 litri și izolat peste 20 de litri.In zonele montane aferente acestor…

- Meteorologii anunta ca, incepand de miercuri dupa-amiaza, vor fi ploi in Banat, Crisana, Transilvania, Oltenia si vestul Moldovei, iar pe parcursul noptii, in Transilvania si... The post Revin ploile in vestul țarii. Aradul nu e o excepție appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Astazi și maine, putem observa praful saharian mai ales in regiunile vestice și sud-vestice pentru ca acolo avem și intervalele cu ploaie: Crișana, Banat, Oltenia, local in Transilvania și pe spații restranse in zona Munteniei. Am avut un transport de aer dinspre nordul Africii catre sudul, sud-estul…

- Cerul va fi innorat și va ploua in Banat, Crișana, Maramureș, iar mai ales in a doua parte a zilei și noaptea și in Oltenia, local in Transilvania și pe suprafețe mai mici in nordul Moldovei, precum și in vestul și nord-vestul Munteniei. Vor fi mai ales averse, izolat se pot semnala descarcari electrice,…

- Cerul va fi innorat și va ploua in Banat, Crișana, Maramureș, iar mai ales in a doua parte a zilei și noaptea și in Oltenia, local in Transilvania și pe suprafețe mai mici in nordul Moldovei, precum și in vestul și nord-vestul Munteniei. Vor fi mai ales averse, izolat se pot semnala descarcari electrice,…