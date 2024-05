Constanta: Document de urbanism pentru Mega Image din zona Trocadero

Primaria Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru SC Mega Image SRL, fiind vorba de magazinul Unitatea 69, localizat pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, zona Trocadero. Prin CU 1171 din data de 7 mai 2024, se doreste modificarea de semnalistica si afisaje publicitare. Documentatia este valabila 12 luni. Despre Mega Image SRLPotrivit termene.ro, Mega Image SRL a fost infiintata in 1994, are sediul social in Bucuresti, pe bulevardul Timisoara, nr. 26 si se ocupa de comert cu amanuntul ...