Un deștept cu BMW a blocat tot trotuarul! Pe unde sa mai treci in calitate de pieton decat pe carosabil? Un deștept cu BMW a blocat tot trotuarul. Daca ai mașina puternica iți inchipui ca tot drumul iți aparține. Așa a crezut un clujean care și-a parcat autoturismul direct pe trotuar, blocand accesul pietonilor. Incidentul a fost surprins pe strada Petrila, din Cluj-Napoca. Zona este situata in preajma Parcului Feroviarilor. Șoferul din imagine a blocat complet trotuarul, iar cei care voiau sa treaca trebuiau sa intre pe carosabil. Probabil cel care deține mașina locuiește fix la acea adresa și crede ca i se cuvine și trotuarul, spun… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

