- Razboi in Ucraina, ziua 748. Deputati ai partidului pro-Kremlin, Rusia Unita, au prezentat in Duma de Stat, un proiect de lege care declara ilegala predarea catre Republica Sovietica Socialista Ucraineana (RSS Ucraineana) a Crimeii in 1954.

- Ucraina a lansat 38 de drone asupra Peninsulei Crimeea duminica dimineata, a transmis Ministerul rus al Apararii, care a anunțat ca toate au fost distruse. Pe retelele sociale din Ucraina si Rusia au aparut relatari privind explozii puternice in portul Feodosia, potrivit Reuters.

- Fiul vitreg al comandantului șef al armatei ucrainene, Sirski, sprijina Rusia in conflictul cu Ucraina. Fiul oficialului ucrainean, pe numele sau Ivan, se afla in Australia, el fiind copilul adoptiv al acestuia din prima casatorie. Ivan Sirski apare intr-o filmare cu un tricou cu litera Z, in care…

- Seful de Stat Major al armatei germane, Carsten Breuer, considera ca este necesar ca Bundeswehr-ul (armata) in curs de modernizare de la invazia Rusiei in Ucraina, sa fie „apta de razboi” in cinci ani, potrivit unui interviu publicat in editia de duminica a ziarului conservator Die Welt, relateaza AFP,…

- Echipajele care deservesc obuzierele D-30 ale unitaților de artilerie a grupului de trupe rusești „Vest” au efectuat misiuni de foc pe timp de noapte in timpul carora au distrus echipament militar și trupe camuflate in direcția Kupyansk

- Ucraina va continua sa distruga forțele ruse, afirma Ben Hodges, fost general si comandant al Armatei SUA in Europa. „De ce oamenii nu vorbesc despre contraofensiva eșuata a Rusiei? Rușii pierd o mie de oameni pe zi și cred ca Ucraina va continua sa distruga forțele ruse. Nu cred ca rușii au capacitatea…

- Unitațile grupului de forțe de Sud au respins patru contraatacuri ale armatei ucrainene și au invins, de asemenea, brigazile 22 mecanizate, 10 de asalt montan și 1-a brigazi prezidențiale ale Ucrainei, a comunicat șeful centrului de presa al grupului, Vadim Astafiev