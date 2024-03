Stiri pe aceeasi tema

- Intarzierea livrarilor de ajutor militar din partea aliaților occidentali va tergiversa eforturile forțelor ucrainene de a restabili inițiativa pe intreaga linie a frontului, avertizeaza analiștii de la Institutul pentru Studiul Razboiului. Potrivit acestora, deficitul de materiale obliga forțele ucrainene…

- Rusia a testat o racheta nucleara intercontinentala RS-24 Yars intr-un gest de intimidare la adresa Occidentului, incercand astfel sa slabeasca sprijinul occidental pentru Ucraina, a comunicat Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), citat de Pravda. Un oficial de la Pentagon a comunicat ca Rusia…

- Forțele Moscovei au cucerit orașul estic ucrainean luna aceasta, dar au platit un preț greu pentru aceasta victorie, scrie Business Insider.Este posibil ca mai mulți soldați ruși sa fi murit in timpul cuceririi orașului ucrainean Avdiivka decat in cei 10 ani de razboi sovietico-afgan, spun experții…

- Ucraina a intrat in al treilea an de razboi total al Rusiei, confruntandu-se cu deficitul de muniții și incertitudini legate de ajutorul militar al SUA, dar și cu hotararea persistenta de a continua lupta impotriva agresiunii ruse. Situația din Ucraina la cea de-a doua aniversare a invaziei pe scara…

- Autoritatile de la Chisinau acuza trupele ruse stationate in Transnistria ca au incalcat mai multe reglementari ale statutului lor pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv folosirea necorespunzatore a dronelor in timpul unor exercitii desfasurate la sfarsitul anului 2023, in timp ce vocile care sustin…

- Rusia se pregatește sa lanseze o noua ofensiva in urmatoarele saptamani, odata ce terenul din sudul și estul Ucrainei va ingheța, scrie Institutul pentru Studiul Razboiului. Numeroase surse ruse susțin ca armata va lansa un mare efort ofensiv in Ucraina. Unele surse estimeaza ca ofensiva ar putea incepe…

- Centrul de combatere a dezinformarii din cadrul Consiliului pentru Securitate Naționala și Aparare raporteaza despre o alta campanie de dezinformare rusa, de data aceasta implicand raspandirea de falsuri despre presupusa apariție a "doua armate" in Ucraina.