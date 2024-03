Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 753. Rușii vor continua acțiunile ofensive pentru a destabiliza liniile de aparare ucrainene, in timp ce se pregatesc pentru o noua ofensiva in vara anului 2024, susține Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW).

- Rusia a testat o racheta nucleara intercontinentala RS-24 Yars intr-un gest de intimidare la adresa Occidentului, incercand astfel sa slabeasca sprijinul occidental pentru Ucraina, a comunicat Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), citat de Pravda. Un oficial de la Pentagon a comunicat ca Rusia…

- Forțele Moscovei au cucerit orașul estic ucrainean luna aceasta, dar au platit un preț greu pentru aceasta victorie, scrie Business Insider.Este posibil ca mai mulți soldați ruși sa fi murit in timpul cuceririi orașului ucrainean Avdiivka decat in cei 10 ani de razboi sovietico-afgan, spun experții…

- Ucraina a intrat in al treilea an de razboi total al Rusiei, confruntandu-se cu deficitul de muniții și incertitudini legate de ajutorul militar al SUA, dar și cu hotararea persistenta de a continua lupta impotriva agresiunii ruse. Situația din Ucraina la cea de-a doua aniversare a invaziei pe scara…

- Ucraina efectueaza o manevra in orașul asediat Avdiivka pentru a retrage trupele catre unele zone cu „poziții mai avantajoase”, a declarat joi purtatorul de cuvant al Armatei, Dmitro Lihovi, relateaza Rador Radio Romania. Rusia incearca sa cucereasca orașul dupa luni de lupte grele. El a spus in…

- Rusia se pregatește sa lanseze o noua ofensiva in urmatoarele saptamani, odata ce terenul din sudul și estul Ucrainei va ingheța, scrie Institutul pentru Studiul Razboiului. Numeroase surse ruse susțin ca armata va lansa un mare efort ofensiv in Ucraina. Unele surse estimeaza ca ofensiva ar putea incepe…

- Rusia se pregatește sa lanseze o noua ofensiva in urmatoarele saptamani, odata ce terenul din sudul și estul Ucrainei va ingheța, scrie Institutul pentru Studiul Razboiului, potrivit The Kyiv Independent.

- UPDATE 8:40 - Forțele rusești au avansat recent in vestul regiunii Zaporojie și au recucerit pozițiile pe care forțele ucrainene le-au capturat in timpul contraofensivei din vara anului 2023, probabil dupa ce trupele Kievului s-au retras pe poziții mai ușor de aparat in apropiere de Robotie pe timpul…