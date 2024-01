Autoritațile din Ucraina cer acces internațional la locul prabușirii avionului din Belgorod și susțin ca „doar cinci cadavre” au fost trimise la morga. Rusia susține in continuare ca Ucraina a doborat avionul de transport cu o racheta și ca aeronava transporta 65 de prizonieri de razboi ucraineneni. Avocatul Poporului din Ucraina a cerut accesul experților […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 702. Kievul cere ancheta internationala in cazul prabusirii avionului la Belgorod a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .